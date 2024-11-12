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Евросоюз может согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября

Ведомости

Европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, в частности, страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики. Новый пакет будет нацелен на ужесточение санкций в сфере технологий. По мнению представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия якобы не сможет производить технику без иностранных комплектующих.

При этом более реалистичная дата согласования – 24 февраля 2025 г., отметили в издании.

14-й пакет санкций Евросоюз утвердил 24 июня. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на материнские фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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