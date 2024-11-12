Евросоюз может согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября
Европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, в частности, страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики. Новый пакет будет нацелен на ужесточение санкций в сфере технологий. По мнению представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия якобы не сможет производить технику без иностранных комплектующих.
При этом более реалистичная дата согласования – 24 февраля 2025 г., отметили в издании.
14-й пакет санкций Евросоюз утвердил 24 июня. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на материнские фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.