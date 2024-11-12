Евросоюз может согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября

По данным издания, в частности, страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики. Новый пакет будет нацелен на ужесточение санкций в сфере технологий. По мнению представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия якобы не сможет производить технику без иностранных комплектующих.