СНБО Украины удалил посты о кандидате на пост главы разведки США Габбард
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦДП СНБО) удалил посты, в которых обвинял кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в ее работе на Кремль, сообщает интернет-издание «Страна».
ЦДП СНБО опубликовал четыре поста в своих социальных сетях с критикой Габбард, где обвинял ее в работе на Россию. В 2022 г. ЦДП утверждал, что Габбард «работает за деньги Кремля» и что ее «неоднократно обвиняли в связи с (Владимиром. – "Ведомости") Путиным». Габбард также обвиняли в манипуляции Зеленским и дискредитации его политики.
Подобные посты публиковались вплоть до июня 2024 г. 14 ноября все четыре поста были удалены.
Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить бывшую конгрессвумен Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом заявил Трамп в своей соцсети Truth Social 13 ноября.
Габбард также находится в украинской базе «Миротворец». На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб». Отмечается, что в 2022 г. Габбард заявила о необходимости переговоров России и Украины на условиях территориальных уступок со стороны Киева.