ЦДП СНБО опубликовал четыре поста в своих социальных сетях с критикой Габбард, где обвинял ее в работе на Россию. В 2022 г. ЦДП утверждал, что Габбард «работает за деньги Кремля» и что ее «неоднократно обвиняли в связи с (Владимиром. – "Ведомости") Путиным». Габбард также обвиняли в манипуляции Зеленским и дискредитации его политики.