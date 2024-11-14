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СНБО Украины удалил посты о кандидате на пост главы разведки США Габбард

Ведомости

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦДП СНБО) удалил посты, в которых обвинял кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в ее работе на Кремль, сообщает интернет-издание «Страна».

ЦДП СНБО опубликовал четыре поста в своих социальных сетях с критикой Габбард, где обвинял ее в работе на Россию. В 2022 г. ЦДП утверждал, что Габбард «работает за деньги Кремля» и что ее «неоднократно обвиняли в связи с (Владимиром. – "Ведомости") Путиным». Габбард также обвиняли в манипуляции Зеленским и дискредитации его политики.

Подобные посты публиковались вплоть до июня 2024 г. 14 ноября все четыре поста были удалены.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить бывшую конгрессвумен Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом заявил Трамп в своей соцсети Truth Social 13 ноября.

Габбард также находится в украинской базе «Миротворец». На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб». Отмечается, что в 2022 г. Габбард заявила о необходимости переговоров России и Украины на условиях территориальных уступок со стороны Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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