Премьер Грузии: существенно менять состав правительства не планируется

30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на прошедших выборах, в том числе упоминались законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.