Премьер Грузии: существенно менять состав правительства не планируется
В Грузии не планируется существенно обновлять состав правительства после прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Какое-либо существенное обновление не запланировано», – сказал он в интервью грузинскому телеканалу 1TV (цитата по «Известиям»).
По его словам, приоритетом внешней политики по-прежнему останется интеграция в Евросоюз.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. Проигравшая оппозиция заявляла о якобы пророссийской позиции партии.
30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на прошедших выборах, в том числе упоминались законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.