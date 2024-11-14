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Премьер Грузии: существенно менять состав правительства не планируется

Ведомости

В Грузии не планируется существенно обновлять состав правительства после прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Какое-либо существенное обновление не запланировано», – сказал он в интервью грузинскому телеканалу 1TV (цитата по «Известиям»).

По его словам, приоритетом внешней политики по-прежнему останется интеграция в Евросоюз.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. Проигравшая оппозиция заявляла о якобы пророссийской позиции партии.

30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на прошедших выборах, в том числе упоминались законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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