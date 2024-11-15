За ночь российская система ПВО сбила 51 украинский беспилотник
В ночь на 15 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 51 украинский БПЛА в небе над регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Краснодарского края уничтожили 36 БПЛА, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
13 ноября место падения трех беспилотных летательных аппаратов было обнаружено в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было, жилые дома не задеты.
С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.