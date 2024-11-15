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NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амиром Саидом Иравани, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Иранские источники издания, которые предпочли остаться анонимными, сообщили, что встреча длилась более часа и прошла в секретном месте. Они описали ее как «позитивную» и «хорошую новость». Один из собеседников NYT уточнил, что именно Маск запросил встречу, а постпред выбрал место.

Источники NYT также заявили, что встреча с Маском стала для Ирана «обходным путем», позволив напрямую не вступать в переговоры с американскими официальными лицами. Утверждается, что Иравани предложил Маску перевести часть его бизнеса в Тегеран, добившись разрешения от минфина США. Миссия Ирана при ООН заявила, что не будет публично комментировать прошедшую встречу.

После избрания республиканца Дональда Трампа многие члены нового правительства президента Ирана Масуда Пезешкиана выступают за переговоры с США, отмечается в публикации. Они утверждают, что Трамп любит заключать сделки, и упоминают возможность добиться отмены санкций.

Для Тегерана не имеет значения, кто победил на президентских выборах в США, заявлял Пезешкиан после победы Трампа. По его словам, Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами.

В 2018 г. Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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