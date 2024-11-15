NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности
Американский предприниматель Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амиром Саидом Иравани, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Иранские источники издания, которые предпочли остаться анонимными, сообщили, что встреча длилась более часа и прошла в секретном месте. Они описали ее как «позитивную» и «хорошую новость». Один из собеседников NYT уточнил, что именно Маск запросил встречу, а постпред выбрал место.
Источники NYT также заявили, что встреча с Маском стала для Ирана «обходным путем», позволив напрямую не вступать в переговоры с американскими официальными лицами. Утверждается, что Иравани предложил Маску перевести часть его бизнеса в Тегеран, добившись разрешения от минфина США. Миссия Ирана при ООН заявила, что не будет публично комментировать прошедшую встречу.
После избрания республиканца Дональда Трампа многие члены нового правительства президента Ирана Масуда Пезешкиана выступают за переговоры с США, отмечается в публикации. Они утверждают, что Трамп любит заключать сделки, и упоминают возможность добиться отмены санкций.
Для Тегерана не имеет значения, кто победил на президентских выборах в США, заявлял Пезешкиан после победы Трампа. По его словам, Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами.
В 2018 г. Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.