Пезешкиан: результаты выборов в США не повлияют на политику Ирана
Для Ирана не имеет значения, кто победил на выборах президента в США, – результат не повлияет на политику Тегерана. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, его слова приводит агентство ISNA.
«Для нас никогда не будет иметь значения, кто победил на американских выборах, потому что наша страна и система опираются на свою внутреннюю силу», – сказал он. Пезешкиан добавил, что Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами. По его словам, Тегеран верит в единство и сплоченность государств исламского мира.
Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа состоит в эффективной стратегии взаимодействия с колеблющимися избирателями.
7 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Западу «угрожает» сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он сообщил, что намерен обсудить это с Трампом. По словам Рютте, члены альянса должны «делать больше» в вопросах трат на оборону.