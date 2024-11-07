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Пезешкиан: результаты выборов в США не повлияют на политику Ирана

Ведомости

Для Ирана не имеет значения, кто победил на выборах президента в США, – результат не повлияет на политику Тегерана. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, его слова приводит агентство ISNA.

«Для нас никогда не будет иметь значения, кто победил на американских выборах, потому что наша страна и система опираются на свою внутреннюю силу», – сказал он. Пезешкиан добавил, что Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами. По его словам, Тегеран верит в единство и сплоченность государств исламского мира.

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа состоит в эффективной стратегии взаимодействия с колеблющимися избирателями.

7 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Западу «угрожает» сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он сообщил, что намерен обсудить это с Трампом. По словам Рютте, члены альянса должны «делать больше» в вопросах трат на оборону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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