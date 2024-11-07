Пезешкиан: результаты выборов в США не повлияют на политику Ирана

«Для нас никогда не будет иметь значения, кто победил на американских выборах, потому что наша страна и система опираются на свою внутреннюю силу», – сказал он. Пезешкиан добавил, что Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами. По его словам, Тегеран верит в единство и сплоченность государств исламского мира.