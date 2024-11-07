Шоу, которое смотрели во всем мире

Шоу, которое смотрели во всем миреУмение рассказывать живые истории – главная фишка американских выборов, которой стоит поучиться
Вчера без преувеличения весь мир следил за американскими выборами. На кону стояло слишком многое: Ближний Восток, Украина, отношения США и Китая. Когда смотришь за американской кампанией, невольно ловишь себя на мысли – вау, нам бы так! И не потому, что их система идеальна, – отнюдь нет. Непрямая двухступенчатая система голосования, две партии и дорогущие выборы – все это спорные вещи. Но чем привлекают американские кампании, так это развлекательным сегментом.
Победа Дональда Трампа на выборах заслуживает отдельного биографического фильма. Тут есть все: драма после проигранных в 2020 г. выборов, экшен в виде двух покушений и реванш, настоящая победа. Мы все любим следить за главными героями кинокартин, особенно нас привлекают чемпионы и победители. Больше всего мы любим тех, кто упал и потом поднялся, всему миру назло. Одним словом – Голливуд.
Наблюдая за американскими выборами, понимаешь, насколько там много шоу, политеймента (политики и развлечения). Целый год американцы катаются на эмоциональных качелях и пытаются угадать победителя. Сначала предварительное голосование, где кандидаты одной партии соревнуются в том, кто из них наиболее радикален. Правило любой кампании – будь радикальным на праймериз, но умеренным на всеобщих выборах, – воплощается из года в год.
После наступает фаза борьбы двух противоположностей – демократов и республиканцев, самый интересный момент выборов. Финальный подсчет голосов, когда миллионы людей следят за отдельными штатами и подсчитывают количество выборщиков, напоминает финал английской премьер-лиги или битву Майка Тайсона против Джейка Пола.
Когда смотришь на это, невольно задумываешься, как могли бы выглядеть российские выборы. Ведь сегодняшние кандидаты за редким исключением не позволяют себе резкие, провокационные проекты и высказывания. Стесняются быть слишком откровенными и чураются современных форматов общения с избирателями. Даже молодые политики начинают говорить на политическом новоязе. В результате мы получаем оксюморон – молодых стариков, которые вместо шоу и эпатажа подражают старшим.
Есть несколько вещей, которые нам не помешало бы позаимствовать у американских коллег. Конечно, никто не говорит про систему выборщиков и тем более про радикальные реформы. Ключевое – это простота в общении с избирателем. Среднестатистический избиратель в России сегодня пользуется «В контакте», когда-то читал паблики с мемами и любит смешные видео в метро по дороге на работу.
Российским выборам не хватает смелости и дерзости, попытки говорить на простом языке напрямую с избирателем. Трамп победил, игнорируя традиционные СМИ, но посещая новые – онлайн-стримы, подкасты. Трамп показал, что современные форматы вопрос-ответ на две минуты от журналистов уже не работают.
Всего 31% американцев верят своим традиционным СМИ, поэтому Трамп ходил на трехчасовые подкасты, где обсуждал все, начиная от единоборств и заканчивая конфликтом России и Украины. Сегодня трехчасовые интервью обо всем на свете – это норма для американских политиков. Они помогают не только раскрыться и понравиться избирателю, но и репозиционировать себя, по-новому открыться и понравиться ему. Это живой, неподкупный формат, где зритель сразу чувствует фальшь.
Я писал, что выборы – это сериал от Netflix. Американцы научились воплощать в жизнь самые сложные художественные образы. От неспособной к нормальной коммуникации Камалы Харрис, которая за два месяца полностью меняет свой образ и становится борцом с фашизмом в лице Трампа. До пережившего два покушения бывшего кандидата с четырьмя уголовными делами, который снова становится хозяином Белого дома. За такими персонажами интересно следить, они становятся не просто политиками, но главными героями.
Ключевое отличие американских выборов от российских – в наличии сценария. В России пишут план предвыборной кампании, а в США пишут и его, и сценарий для кандидата. Что тот хочет рассказать избирателю? Какие у него ценности? Какая главная уязвимость и почему за него должны проголосовать? Умение рассказывать живые истории во время кампании – главное отличие американских выборов.
Пора бы и нам так же. Больше нестандартных форматов, меньше шаблонных решений. Выборы интересны тогда, когда вы лучше знакомы с героями и вам хочется следить за ними. Для этого надо быть более открытым, не бояться поработать 15 минут во «Вкусно – и точка». Избиратели хотят знать своих главных героев. Пора ответить на их запрос.