Шоу, которое смотрели во всем мире

Пора бы и нам так же. Больше нестандартных форматов, меньше шаблонных решений. Выборы интересны тогда, когда вы лучше знакомы с героями и вам хочется следить за ними. Для этого надо быть более открытым, не бояться поработать 15 минут во «Вкусно – и точка». Избиратели хотят знать своих главных героев. Пора ответить на их запрос.