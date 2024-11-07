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Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом сотрудничество России, КНР, Ирана и КНДР

Ведомости

Западу «угрожает» сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он сообщил, что намерен обсудить это с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.

«Это все больше и больше угрожает не только европейской части НАТО, но и Соединенным Штатам. <...> США, Канада и европейская часть альянса должны работать вместе», – сказал он. Рютте добавил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом.

Рютте в очередной раз поздравил Трампа с победой, отметив, что члены НАТО должны «делать больше» в вопросах трат на оборону. Генсек НАТО выразил уверенность, что сможет договориться с новым президентом США.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа – он и его команда разработали и успешно реализовали эффективную стратегию взаимодействия с колеблющимися избирателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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