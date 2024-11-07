Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом сотрудничество России, КНР, Ирана и КНДР
Западу «угрожает» сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он сообщил, что намерен обсудить это с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.
«Это все больше и больше угрожает не только европейской части НАТО, но и Соединенным Штатам. <...> США, Канада и европейская часть альянса должны работать вместе», – сказал он. Рютте добавил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом.
Рютте в очередной раз поздравил Трампа с победой, отметив, что члены НАТО должны «делать больше» в вопросах трат на оборону. Генсек НАТО выразил уверенность, что сможет договориться с новым президентом США.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа – он и его команда разработали и успешно реализовали эффективную стратегию взаимодействия с колеблющимися избирателями.