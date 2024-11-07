Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом сотрудничество России, КНР, Ирана и КНДР

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа – он и его команда разработали и успешно реализовали эффективную стратегию взаимодействия с колеблющимися избирателями.