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Песков: в администрации президента внимательно наблюдают за динамикой экономики

Ведомости

Ответственные за экономику в администрации президента внимательно наблюдают за динамикой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принимаются меры для обеспечивания в стране макроэкономической стабильности. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», – рассказал Песков, комментируя вопрос о повышении ипотечных ставок в российских банках.

15 ноября «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Кроме того, «Сбер» увеличил средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный лимит. Они будут повышены в размере от 1 до 2,5 п. п. в зависимости от размера кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, а свыше лимита – по ставке банка, при этом в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся.

«Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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