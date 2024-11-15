Песков: в администрации президента внимательно наблюдают за динамикой экономики
Ответственные за экономику в администрации президента внимательно наблюдают за динамикой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Принимаются меры для обеспечивания в стране макроэкономической стабильности. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», – рассказал Песков, комментируя вопрос о повышении ипотечных ставок в российских банках.
15 ноября «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Кроме того, «Сбер» увеличил средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный лимит. Они будут повышены в размере от 1 до 2,5 п. п. в зависимости от размера кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, а свыше лимита – по ставке банка, при этом в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.
13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся.
«Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.