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«Сбер» поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п.

Ведомости

С 15 ноября «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет ТАСС.

«Таким образом, минимальная ставка на "Домклике" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном – 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Сбер» увеличил средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный лимит. Они будут повышены в размере от 1 до 2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, а свыше лимита – по ставке банка, при этом в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.

В частности, по «Семейной ипотеке» минимальная средневзвешенная ставка на «Домклике» достигнет 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн руб. Для других регионов при сумме кредита свыше 7 млн руб. – 12,9%. По ипотеке для IT-специалистов – 13%, если кредит будет более 10,5 млн руб.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Регулятор также допускает возможность ее увеличения на ближайшем заседании в декабре.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся.

«Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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