«Сбер» поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п.
С 15 ноября «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет ТАСС.
«Таким образом, минимальная ставка на "Домклике" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном – 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», – говорится в сообщении.
Кроме того, «Сбер» увеличил средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный лимит. Они будут повышены в размере от 1 до 2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, а свыше лимита – по ставке банка, при этом в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.
В частности, по «Семейной ипотеке» минимальная средневзвешенная ставка на «Домклике» достигнет 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн руб. Для других регионов при сумме кредита свыше 7 млн руб. – 12,9%. По ипотеке для IT-специалистов – 13%, если кредит будет более 10,5 млн руб.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Регулятор также допускает возможность ее увеличения на ближайшем заседании в декабре.
13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, поскольку это капиталозатратное для бюджета мероприятие и необходимо ждать, пока инфляция и ключевая ставка снизятся.
«Ведомости» в конце марта писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «ненормально», отмечали в ЦБ.