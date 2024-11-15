«Сбер» поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п.

Кроме того, «Сбер» увеличил средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный лимит. Они будут повышены в размере от 1 до 2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, а свыше лимита – по ставке банка, при этом в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.