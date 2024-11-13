Хуснуллин: новых льготных ипотечных программ пока не ожидается
Новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем [по льготным программам]. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», – сказал он в ходе «Открытого диалога».
Хуснуллин напомнил, что в России все еще действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT, сельская ипотека.
Программа льготной ипотеки завершилась летом 2024 г. Она продлилась четыре года, с 2020 г. В момент запуска ставка по льготной ипотеке была 6,5%, под влиянием колебаний ставок в экономике она менялась незначительно и достигала 8%.
«Ведомости» писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «не нормально», отмечали в ЦБ: в регуляторе при текущих реалиях сбалансированным ростом считают темпы около 7–12%.
Динамика ипотечного кредитования в связи с действием льготной программы привела к перегреву на рынке, и под конец 2023 г. власти ужесточили параметры льготной программы, – тогда первоначальный взнос вырос с 20 до 30%, а максимальный размер кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб.