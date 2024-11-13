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Хуснуллин: новых льготных ипотечных программ пока не ожидается

Ведомости

Новых льготных программ ипотеки пока не ожидается, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем [по льготным программам]. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», – сказал он в ходе «Открытого диалога».

Хуснуллин напомнил, что в России все еще действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT, сельская ипотека.

Программа льготной ипотеки завершилась летом 2024 г. Она продлилась четыре года, с 2020 г. В момент запуска ставка по льготной ипотеке была 6,5%, под влиянием колебаний ставок в экономике она менялась незначительно и достигала 8%. 

«Ведомости» писали, что широкое распространение льготной программы привело к аномальным темпам роста всего рынка. За прошлый год ипотечный портфель банков увеличился на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн руб. В новостройках 90% квартир приобретается по субсидированным ставкам, что «не нормально», отмечали в ЦБ: в регуляторе при текущих реалиях сбалансированным ростом считают темпы около 7–12%. 

Динамика ипотечного кредитования в связи с действием льготной программы привела к перегреву на рынке, и под конец 2023 г. власти ужесточили параметры льготной программы, – тогда первоначальный взнос вырос с 20 до 30%, а максимальный размер кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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