Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 летС 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
Банк России раскрыл механизм введения макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке после получения соответствующих полномочий. Это поможет более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора, указал регулятор в информационно-аналитическом материале, посвященном совершенствованию инструмента МПЛ. Также регулятор намерен распространить лимиты и на автокредитование.
Законопроект, который даст ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки, готовится ко второму чтению в Госдуме. Кроме того, президент поручил закрепить за Банком России право вводить МПЛ в автокредитовании. Планируемый срок вступления в силу законодательных изменений – 1 апреля 2025 г.
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