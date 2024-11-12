Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Банк России раскрыл механизм введения макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке после получения соответствующих полномочий. Это поможет более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора, указал регулятор в информационно-аналитическом материале, посвященном совершенствованию инструмента МПЛ. Также регулятор намерен распространить лимиты и на автокредитование.