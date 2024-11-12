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Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России раскрыл механизм введения макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке после получения соответствующих полномочий. Это поможет более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора, указал регулятор в информационно-аналитическом материале, посвященном совершенствованию инструмента МПЛ. Также регулятор намерен распространить лимиты и на автокредитование.

Законопроект, который даст ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки, готовится ко второму чтению в Госдуме. Кроме того, президент поручил закрепить за Банком России право вводить МПЛ в автокредитовании. Планируемый срок вступления в силу законодательных изменений – 1 апреля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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