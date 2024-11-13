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Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки и автокредитов физлицам

Ведомости

Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому Центробанк с 1 апреля 2025 г. получит возможность применять макропруденциальные лимиты для автокредитов и ипотек, следует из данных законопроекта на сайте Госдумы.

Предполагается, что это поможет более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора.

Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет. Ограничения коснутся и выдачи кредитов на новостройки и под залог недвижимости для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, уровнем LTV свыше 80% и первоначальным взносом менее 20%. Конкретные параметры МПЛ в автокредитовании Центробанк пока не анонсировал.

Имеющиеся у ЦБ инструменты вместе с мерами правительства по корректировке условий льготных программ способствовали переходу банков к более консервативным стандартам ипотечного кредитования. Доля выдач кредитов с ПДН более 80% снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 10% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 39 до 6%. Доля выдач кредитов с первоначальным взносом менее 20% снизилась с 52% во II квартале 2023 г. до 13% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 63 до 2%.

Но длительное применение высоких надбавок в ипотеке может со временем привести к накоплению избыточного макропруденциального буфера – свыше объема, необходимого для покрытия банками потерь в случае стресса, говорится в документе, указывал ЦБ. Также надбавки неравномерно действуют на банки с большим и ограниченным запасом капитала.

В автокредитовании МПЛ необходимы из-за высоких темпов роста сегмента – на 1 октября 2024 г. увеличение задолженности составило 63% год к году, обращал внимание Банк России. Наращивание выдач обеспечивается в том числе за счет уже закредитованных граждан: на долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 40% выдач в III квартале 2024 г. (50% в III квартале 2023 г., 38% в III квартале 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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