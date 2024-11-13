Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки и автокредитов физлицам

Имеющиеся у ЦБ инструменты вместе с мерами правительства по корректировке условий льготных программ способствовали переходу банков к более консервативным стандартам ипотечного кредитования. Доля выдач кредитов с ПДН более 80% снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 10% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 39 до 6%. Доля выдач кредитов с первоначальным взносом менее 20% снизилась с 52% во II квартале 2023 г. до 13% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 63 до 2%.