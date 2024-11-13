Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки и автокредитов физлицам
Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому Центробанк с 1 апреля 2025 г. получит возможность применять макропруденциальные лимиты для автокредитов и ипотек, следует из данных законопроекта на сайте Госдумы.
Предполагается, что это поможет более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора.
Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет. Ограничения коснутся и выдачи кредитов на новостройки и под залог недвижимости для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, уровнем LTV свыше 80% и первоначальным взносом менее 20%. Конкретные параметры МПЛ в автокредитовании Центробанк пока не анонсировал.
Имеющиеся у ЦБ инструменты вместе с мерами правительства по корректировке условий льготных программ способствовали переходу банков к более консервативным стандартам ипотечного кредитования. Доля выдач кредитов с ПДН более 80% снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 10% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 39 до 6%. Доля выдач кредитов с первоначальным взносом менее 20% снизилась с 52% во II квартале 2023 г. до 13% в III квартале 2024 г., в том числе на первичном рынке – с 63 до 2%.
Но длительное применение высоких надбавок в ипотеке может со временем привести к накоплению избыточного макропруденциального буфера – свыше объема, необходимого для покрытия банками потерь в случае стресса, говорится в документе, указывал ЦБ. Также надбавки неравномерно действуют на банки с большим и ограниченным запасом капитала.
В автокредитовании МПЛ необходимы из-за высоких темпов роста сегмента – на 1 октября 2024 г. увеличение задолженности составило 63% год к году, обращал внимание Банк России. Наращивание выдач обеспечивается в том числе за счет уже закредитованных граждан: на долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 40% выдач в III квартале 2024 г. (50% в III квартале 2023 г., 38% в III квартале 2022 г.).