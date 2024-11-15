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WSJ: Иран опроверг сообщения об организации покушения на Трампа

Ведомости

В октябре Иран передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что он не пытался покушаться на жизнь республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Иран передал сообщение 14 октября. Оно стало ответом на частное письменное предупреждение США, которое было отправлено Тегерану в сентябре, указывается в публикации.

По словам американских чиновников, предупреждение отражает следующую позицию администрации: угрозы в адрес Трампа – это вопрос национальной безопасности высшего уровня, а любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как «акт войны».

8 ноября генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Иран якобы готовил убийство Трампа. Согласно сведениям минюста США, организацией преступления занимался агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлены обвинения. 7 октября Шакери получил от иранского правительства задание спланировать убийство Трампа, утверждает американское ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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