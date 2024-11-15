WSJ: Иран опроверг сообщения об организации покушения на Трампа
В октябре Иран передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что он не пытался покушаться на жизнь республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Иран передал сообщение 14 октября. Оно стало ответом на частное письменное предупреждение США, которое было отправлено Тегерану в сентябре, указывается в публикации.
По словам американских чиновников, предупреждение отражает следующую позицию администрации: угрозы в адрес Трампа – это вопрос национальной безопасности высшего уровня, а любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как «акт войны».
8 ноября генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Иран якобы готовил убийство Трампа. Согласно сведениям минюста США, организацией преступления занимался агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлены обвинения. 7 октября Шакери получил от иранского правительства задание спланировать убийство Трампа, утверждает американское ведомство.