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Минюст США обвинил Иран в организации попытки убийства Трампа

Ведомости

Иран готовил убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявило министерство юстиции США.

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Согласно сведениям минюста США, организацией преступления занимался агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлены обвинения.

7 октября Шакери получил от иранского правительство задание спланировать убийство Трампа, утверждает американское ведомство.

Были также арестованы его предполагаемые сообщники: Карлайл Риверу и Джонатан Лоадхольт. Они следили за американцем иранского происхождения с целью уничтожить его, за это им обещали $100 000.

Шакери тоже предлагали устроить слежку за двумя гражданами США еврейского происхождения в Нью-Йорке за $500 000 и за израильскими туристами на Шри-Ланке.

Шакери грозит до 100 лет заключения.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажи нефти. Он уже обвинял Иран в причастности к организации покушения на него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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