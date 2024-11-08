Минюст США обвинил Иран в организации попытки убийства Трампа
Иран готовил убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявило министерство юстиции США.
«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Согласно сведениям минюста США, организацией преступления занимался агент Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Шакери. Ему заочно предъявлены обвинения.
7 октября Шакери получил от иранского правительство задание спланировать убийство Трампа, утверждает американское ведомство.
Были также арестованы его предполагаемые сообщники: Карлайл Риверу и Джонатан Лоадхольт. Они следили за американцем иранского происхождения с целью уничтожить его, за это им обещали $100 000.
Шакери тоже предлагали устроить слежку за двумя гражданами США еврейского происхождения в Нью-Йорке за $500 000 и за израильскими туристами на Шри-Ланке.
Шакери грозит до 100 лет заключения.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажи нефти. Он уже обвинял Иран в причастности к организации покушения на него.