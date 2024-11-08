WSJ: Трамп планирует усилить давление на Иран во время президентского срока

Издание напоминает, что Трамп негативно отнесся к Ирану во время своего первого президентского срока. В 2018 г. он объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, после чего ввел санкции против Тегерана. Трамп прибег к стратегии «максимального давления» в надежде, что Иран, в частности, улучшит ситуацию в области прав человека и прекратит финансировать организации, которые США считают террористическими.