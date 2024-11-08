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WSJ: Трамп планирует усилить давление на Иран во время президентского срока

Ведомости

Республиканец Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, планирует ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажи нефти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами политика.

Издание напоминает, что Трамп негативно отнесся к Ирану во время своего первого президентского срока. В 2018 г. он объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, после чего ввел санкции против Тегерана. Трамп прибег к стратегии «максимального давления» в надежде, что Иран, в частности, улучшит ситуацию в области прав человека и прекратит финансировать организации, которые США считают террористическими.

Во время второго президентского срока Трамп учтет угрозы покушения со стороны властей Ирана, отмечает WSJ. Они возникли в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 г. «Люди склонны воспринимать это на свой счет. Если он [Трамп] и собирается быть ястребом в отношении какой-то конкретной страны, обозначенной как главный противник, то это Иран», – заявил бывший чиновник Белого дома Мик Малрой.

Собеседники WSJ, знакомые с планами Трампа, утверждают, что новая команда будет действовать быстро, чтобы перекрыть нефтяные доходы Ирана. Это воссоздаст стратегию, которой Трамп придерживался во время первого президентского срока. Вместе с этим чиновники не уточняют, как именно республиканец планирует усилить давление на Иран.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных на портале NBC News. «Ведомости» писали, что основная причина победы Трампа состоит в эффективной стратегии взаимодействия с колеблющимися избирателями.

Для Тегерана не имеет значения, кто победил на президентских выборах в США, заявлял президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Иран сделал своим приоритетом развитие отношений с исламскими и соседними странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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