Власти Абхазии отзовут проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией
Лидер оппозиции Темур Гулия передал митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает местное агентство «Апсныпресс».
Власти Абхазии сообщили, что решение направлено на «стабилизацию обстановки в республике». По данным агентства, соответствующий документ уже находится на стадии разработки.
Акции протеста в Абхазии начались еще 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
Депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией и всю сессию в целом. После этого у здания началась новая акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации соглашения.
По данным «Апсныпресс», протестующие пытались протаранить ворота парламента машиной «Урал». «РИА Новости» пишет, что силовики применили слезоточивый газ против собравшихся. На переговоры с протестующими вышли глава МВД Абхазии Роберт Киут, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Все они пообещали передать требования главе государства Аслану Бжании, сообщает «Апсныпресс».