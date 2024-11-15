Оппозиция потребовала от президента Абхазии уйти в отставку
В Абхазии представители оппозиции передали через спикера парламента Лашу Ашубу президенту республики Аслану Бжании требование о его отставке. Об этом сообщил представитель созданного оппозицией координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.
«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», – заявил Какалия, его обращение опубликовал местный Telegram-канал «Республика».
Он добавил, что ситуация в стране остается напряженной из-за политического кризиса.
Акции протеста в Абхазии начались еще 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
Депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации документа. После этого у здания началась новая акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации соглашения. Позже лидер оппозиции Темур Гулия передал митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.