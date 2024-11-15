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Песков: между Путиным и Шольцем остаются глубокие разногласия по теме Украины

Ведомости

У президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца есть серьезные разногласия по ситуации вокруг Украины, но сам факт стремления германской стороны узнавать позицию Москвы «из первых рук» является положительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее 15 ноября правительство Германии и Кремль подтвердили факт телефонного разговора между Путиным и Шольцем, которые созвонились впервые с 2022 г.

«Обсуждения были достаточно детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные, <…> но говорить о каком-то совпадении мнений не приходится. Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога – он весьма позитивный», – сказал Песков.

В Кремле сообщали, что разговор лидеров состоялся по инициативе германской стороны. По данным Reuters, он продлился около часа. На сайте правительства Германии сообщается, что Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ ответил, что Москва не отказывалась от переговоров и остается открытой к идее об их проведении, но от этого сейчас отказываются в Киеве, говорится в сообщении Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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