Песков: между Путиным и Шольцем остаются глубокие разногласия по теме Украины

В Кремле сообщали, что разговор лидеров состоялся по инициативе германской стороны. По данным Reuters, он продлился около часа. На сайте правительства Германии сообщается, что Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ ответил, что Москва не отказывалась от переговоров и остается открытой к идее об их проведении, но от этого сейчас отказываются в Киеве, говорится в сообщении Кремля.