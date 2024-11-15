Песков: между Путиным и Шольцем остаются глубокие разногласия по теме Украины
У президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца есть серьезные разногласия по ситуации вокруг Украины, но сам факт стремления германской стороны узнавать позицию Москвы «из первых рук» является положительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Ранее 15 ноября правительство Германии и Кремль подтвердили факт телефонного разговора между Путиным и Шольцем, которые созвонились впервые с 2022 г.
«Обсуждения были достаточно детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные, <…> но говорить о каком-то совпадении мнений не приходится. Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога – он весьма позитивный», – сказал Песков.
В Кремле сообщали, что разговор лидеров состоялся по инициативе германской стороны. По данным Reuters, он продлился около часа. На сайте правительства Германии сообщается, что Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ ответил, что Москва не отказывалась от переговоров и остается открытой к идее об их проведении, но от этого сейчас отказываются в Киеве, говорится в сообщении Кремля.