Британские самолеты были подняты в воздух в Шотландии из-за российского Ту-142

Daily Mail также сообщает, что ВВС Великобритании «были вынуждены перехватить» Ту-142 спустя несколько дней после того, как королевский военно-морской флот сопровождал проходившие через Ла-Манш российские военные корабли. Издание утверждает, что за последние три месяца это второй раз, когда корабли и самолеты РФ были замечены рядом с Великобританией.