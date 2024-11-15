Британские самолеты были подняты в воздух в Шотландии из-за российского Ту-142
Два британских истребителя были подняты в воздух для наблюдения за российским самолетом Ту-142, пролетавшем вблизи воздушного пространства Великобритании, сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел 14 ноября.
«Два истребителя «Тайфун» с [военного аэродрома] Lossiemouth в Шотландии следили за российским самолетом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он вчера пролетал над Северным морем», – говорится в материале.
Daily Mail также сообщает, что ВВС Великобритании «были вынуждены перехватить» Ту-142 спустя несколько дней после того, как королевский военно-морской флот сопровождал проходившие через Ла-Манш российские военные корабли. Издание утверждает, что за последние три месяца это второй раз, когда корабли и самолеты РФ были замечены рядом с Великобританией.
Также в материале отмечается, что военно-морской флот Соединенного Королевства отслеживает российский корабль-разведчик, приблизившийся к подводным кабелям в Ирландском море.
11 ноября ТАСС со ссылкой на соответствующий проект документа писал, что Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров с российской нефтью, включающую предложение о запрете таким судам входить в Ла-Манш. В конце ноября документ вынесут на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге.