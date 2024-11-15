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Британские самолеты были подняты в воздух в Шотландии из-за российского Ту-142

Ведомости

Два британских истребителя были подняты в воздух для наблюдения за российским самолетом Ту-142, пролетавшем вблизи воздушного пространства Великобритании, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел 14 ноября.

«Два истребителя «Тайфун» с [военного аэродрома] Lossiemouth в Шотландии следили за российским самолетом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он вчера пролетал над Северным морем», – говорится в материале.

Daily Mail также сообщает, что ВВС Великобритании «были вынуждены перехватить» Ту-142 спустя несколько дней после того, как королевский военно-морской флот сопровождал проходившие через Ла-Манш российские военные корабли. Издание утверждает, что за последние три месяца это второй раз, когда корабли и самолеты РФ были замечены рядом с Великобританией.

Также в материале отмечается, что военно-морской флот Соединенного Королевства отслеживает российский корабль-разведчик, приблизившийся к подводным кабелям в Ирландском море.

11 ноября ТАСС со ссылкой на соответствующий проект документа писал, что Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров с российской нефтью, включающую предложение о запрете таким судам входить в Ла-Манш. В конце ноября документ вынесут на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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