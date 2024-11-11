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Европарламент планирует призвать к запрету на вход в Ла-Манш для танкеров РФ

Ведомости

Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров с российской нефтью, которая включает предложение о запрете таким судам входить в Ла-Манш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект документа парламента.

«Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете эти танкерам входа в Ла-Манш», – говорится в документе. Попытки ЕС и партнеров ввести ограничения на перевозку российской нефти провалились, следует из проекта. 

Резолюция будет вынесена на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге в конце ноября. ТАСС отмечает, что резолюции парламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

В декабре 2022 г. ЕС согласовал предельную цену на российскую нефть. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.

На фоне санкций Россия объявила об ответных ограничениях. Документ вводит полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). 

13 июня 2024 г. мера была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 31 декабря этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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