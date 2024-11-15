Экс-разведчик США: Зеленский уйдет с поста президента вместе с Байденом

Срок полномочий Зеленского, который составляет пять лет, завершился 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позднее Стефанчук сообщил, что Зеленский продолжит исполнять обязанности президента до окончания военного положения в стране.