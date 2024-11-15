Экс-разведчик США: Зеленский уйдет с поста президента вместе с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский уйдет с поста президента вместе с уходом администрации нынешнего президента США Джо Байдена, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, основная поддержка украинского лидера исходила от администрации президента Байдена, а Европа теперь не в состоянии предоставить такие объемы финансирования Украине.
«Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет», – утверждает Шаффер.
Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщала, что в США рассматривается проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 г. в условиях продолжения конфликта с Россией.
В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что президентские выборы в стране состоятся сразу после окончания боевых действий.
В связи с введением военного положения на Украине проведение президентских выборов в стране временно запрещено.
Срок полномочий Зеленского, который составляет пять лет, завершился 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позднее Стефанчук сообщил, что Зеленский продолжит исполнять обязанности президента до окончания военного положения в стране.