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Экс-разведчик США: Зеленский уйдет с поста президента вместе с Байденом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет с поста президента вместе с уходом администрации нынешнего президента США Джо Байдена, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, основная поддержка украинского лидера исходила от администрации президента Байдена, а Европа теперь не в состоянии предоставить такие объемы финансирования Украине.

«Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет», – утверждает Шаффер.

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщала, что в США рассматривается проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 г. в условиях продолжения конфликта с Россией.

В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что президентские выборы в стране состоятся сразу после окончания боевых действий.

В связи с введением военного положения на Украине проведение президентских выборов в стране временно запрещено.

Срок полномочий Зеленского, который составляет пять лет, завершился 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позднее Стефанчук сообщил, что Зеленский продолжит исполнять обязанности президента до окончания военного положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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