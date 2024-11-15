Президент Абхазии Бжания отказался уйти в отставку на фоне протестов

Депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации документа. После этого у здания началась новая акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации соглашения. Позже лидер оппозиции Темур Гулия передал митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.