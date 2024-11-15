Президент Абхазии Бжания отказался уйти в отставку на фоне протестов
Президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку на фоне протестов. Такое заявление он сделал, обращаясь к своим сторонникам, пишут абхазские СМИ.
«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», – сказал Бжания.
Он заявил, что с ним останутся вице-президент, премьер-министр и члены правительства Абхазии. Бжания попросил своих сторонников «на провокации не поддаваться».
Ранее сообщалось, что представители оппозиции передали через спикера парламента Лашу Ашубу президенту республики Аслану требование об его отставке.
Акции протеста в Абхазии начались еще 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
Депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации документа. После этого у здания началась новая акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации соглашения. Позже лидер оппозиции Темур Гулия передал митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.