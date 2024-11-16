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Захарова обвинила главу МИД Германии Анналену Бербок в ксенофобии

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МИД Германии Анналену Бербок в ксенофобии после заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что готова задать пять вопросов «этой оголтелой ксенофобке». Первый касается того, что многие города Германии до сих пор не лишили ни Адольфа Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почетных граждан. Представитель МИДа также задается вопросами, не пора ли переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта и не настало ли время перестать за счет федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов. Кроме того, Захарова спрашивает, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне. Последний вопрос касается компенсации блокадникам Ленинграда.

«Берлин предлагает лишь символическую поддержку, вроде участия в ремонте больницы. И в то же самое время выплачивает пенсии эсэсовцам», – отметила Захарова.

16 ноября газета Der Tagesspiegel сообщила, что Бербок призвала «зеленых» поддержать продолжение военной поддержки Украины и передачу дальнобойного оружия. 13 ноября канцлер Гремании Олаф Шольц публично выступил против предоставления ВСУ права бить вглубь России.

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас Киев обладает американскими ракетами ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне при этом также не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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