Захарова обвинила главу МИД Германии Анналену Бербок в ксенофобии

Захарова заявила, что готова задать пять вопросов «этой оголтелой ксенофобке». Первый касается того, что многие города Германии до сих пор не лишили ни Адольфа Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почетных граждан. Представитель МИДа также задается вопросами, не пора ли переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта и не настало ли время перестать за счет федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов. Кроме того, Захарова спрашивает, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне. Последний вопрос касается компенсации блокадникам Ленинграда.