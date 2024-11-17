The Times: Британия остановила Киеву поставки Storm Shadow из-за нехватки ракет

С момента прихода к власти лейбористов летом в 2024 г. Великобритания не поставляла дополнительных ракет Storm Shadow, сообщили украинские официальные лица газете. Источники в минобороны связали это решение с тем, что запасы достигли уровня, ниже которого военные руководители не готовы опуститься, так как определенное количество ракет должно храниться в резерве.