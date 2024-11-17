The Times: Британия остановила Киеву поставки Storm Shadow из-за нехватки ракет

The Times: Британия остановила Киеву поставки Storm Shadow из-за нехватки ракетНовые поставки до снятия ограничений на удары по территории РФ не будут эффективны, считают некоторые военные
Великобритания перестала поставлять Украине ракеты Storm Shadow, это может быть связано с истощением собственных запасов, пишет The Times со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.
С момента прихода к власти лейбористов летом в 2024 г. Великобритания не поставляла дополнительных ракет Storm Shadow, сообщили украинские официальные лица газете. Источники в минобороны связали это решение с тем, что запасы достигли уровня, ниже которого военные руководители не готовы опуститься, так как определенное количество ракет должно храниться в резерве.
Другие собеседники The Times считают, что дополнительные поставки британских ракет до снятия ограничений на удары по территории РФ будут не так эффективны.
В ноябре The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут «последнюю отчаянную попытку» помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить помощь Украине. Лидеры также обсудят, можно ли убедить действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России ракетами Storm Shadow.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский встречался в Белом доме с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы лично попросить об отмене ограничений на поставку британских ракет Storm Shadow или американских ATACMS. Об изменении позиции Вашингтона не было объявлено.