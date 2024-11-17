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Медведев объяснил стремление США инвестировать в конфликт между Украиной и РФ

Ведомости

США за год нарастили поставки своих товаров в страну Евросоюза до $367 млрд, экспорт нефти вырос на 101%, Европе «некуда деться» в условиях дефицита сырья, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В своей публикации Медведев решил объяснить, почему Вашингтон «радостно инвестирует» в российско-украинский конфликт. Дело не только в ВПК, считает зампред Совбеза. Он привел данные, согласно которым  с июля 2023 г. по июнь 2024 г. объем поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 г.) и достиг $367 млрд.  

Штаты поставили за год на 37,3 млн т нефти больше, экспорт вырос на 101%, заявил Медведев. Увеличились также поставки сжиженного природного газа, удобрений и других позиций.

«Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», – написал политик.  

Капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн, подсчитали в сентябре «Ведомости» по данным фондовых бирж. В их числе оказались 40 публичных компаний, зарабатывающих преимущественно на вооружении и рыночная стоимость которых превышает $1 млрд. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). Среди лидеров по абсолютному приросту рыночной стоимости оказалась Lockheed Martin. Ее капитализация выросла с $98 млрд до $135 млрд (+38%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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