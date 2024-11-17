Медведев объяснил стремление США инвестировать в конфликт между Украиной и РФ
США за год нарастили поставки своих товаров в страну Евросоюза до $367 млрд, экспорт нефти вырос на 101%, Европе «некуда деться» в условиях дефицита сырья, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
В своей публикации Медведев решил объяснить, почему Вашингтон «радостно инвестирует» в российско-украинский конфликт. Дело не только в ВПК, считает зампред Совбеза. Он привел данные, согласно которым с июля 2023 г. по июнь 2024 г. объем поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 г.) и достиг $367 млрд.
Штаты поставили за год на 37,3 млн т нефти больше, экспорт вырос на 101%, заявил Медведев. Увеличились также поставки сжиженного природного газа, удобрений и других позиций.
«Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», – написал политик.
Капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн, подсчитали в сентябре «Ведомости» по данным фондовых бирж. В их числе оказались 40 публичных компаний, зарабатывающих преимущественно на вооружении и рыночная стоимость которых превышает $1 млрд. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). Среди лидеров по абсолютному приросту рыночной стоимости оказалась Lockheed Martin. Ее капитализация выросла с $98 млрд до $135 млрд (+38%).