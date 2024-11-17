Медведев объяснил стремление США инвестировать в конфликт между Украиной и РФ

Капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн, подсчитали в сентябре «Ведомости» по данным фондовых бирж. В их числе оказались 40 публичных компаний, зарабатывающих преимущественно на вооружении и рыночная стоимость которых превышает $1 млрд. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). Среди лидеров по абсолютному приросту рыночной стоимости оказалась Lockheed Martin. Ее капитализация выросла с $98 млрд до $135 млрд (+38%).