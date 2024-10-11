«Газпром» пророчит новый скачок цен на европейском рынке газа

По его оценкам, среднегодовая цена на газ в Европе в 2024 г. вдвое превышает среднюю цену в 2016–2020 гг. Он также обратил внимание на то, что до пандемии коронавируса колебания цен на газ в ЕС на протяжении торгового дня оставались в пределах 5%, во время пандемии достигли 10%, а после резкого сокращения поставок газа из России в 2022 г. – 15%.