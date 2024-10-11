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«Газпром» пророчит новый скачок цен на европейском рынке газа

Их разгоняют спекулянты, которым принадлежит четверть всех запасов в европейских хранилищах
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Волатильность цен на газ на рынке Евросоюза (ЕС) будет расти из-за снижения спроса в промышленности и отказа европейских стран от долгосрочных контрактов на поставки топлива. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его оценкам, среднегодовая цена на газ в Европе в 2024 г. вдвое превышает среднюю цену в 2016–2020 гг. Он также обратил внимание на то, что до пандемии коронавируса колебания цен на газ в ЕС на протяжении торгового дня оставались в пределах 5%, во время пандемии достигли 10%, а после резкого сокращения поставок газа из России в 2022 г. – 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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