Япония может ужесточить санкции против России и Северной Кореи
Правительство Японии усилит санкции против России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщает телеканал NHK.
«В ответ на прогресс в военном сотрудничестве между Северной Кореей и Россией относительно ситуации на Украине правительство начало рассматривать возможность усиления санкций против обеих сторон», – говорится в сообщении.
NHK передает, что министр иностранных дел Японии Такэси Ивая встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 ноября, где заявил о предполагаемом участии северокорейских солдат в российско-украинском конфликте.
24 октября российская Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. 1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии.
17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Согласно заявлению американских чиновников, разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории стало ответом на якобы переброску солдат Северной Кореи в Россию.