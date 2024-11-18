Япония может ужесточить санкции против России и Северной Кореи

24 октября российская Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. 1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии.