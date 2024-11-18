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Япония может ужесточить санкции против России и Северной Кореи

Ведомости

Правительство Японии усилит санкции против России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщает телеканал NHK.

«В ответ на прогресс в военном сотрудничестве между Северной Кореей и Россией относительно ситуации на Украине правительство начало рассматривать возможность усиления санкций против обеих сторон», – говорится в сообщении.

NHK передает, что министр иностранных дел Японии Такэси Ивая встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 ноября, где заявил о предполагаемом участии северокорейских солдат в российско-украинском конфликте.

24 октября российская Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. 1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Согласно заявлению американских чиновников, разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории стало ответом на якобы переброску солдат Северной Кореи в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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