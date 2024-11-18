Армия Израиля заявила о ликвидации главы пресс-службы движения «Хезболла»

В ночь на 18 ноября о гибели Афифа сообщила «Хезболла». Движение высоко оценило его работу в сфере СМИ. Афиф возглавил информационную службу организации в 2014 г. Он был соратником бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого ЦАХАЛ ликвидировала в конце сентября.