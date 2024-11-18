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Армия Израиля заявила о ликвидации главы пресс-службы движения «Хезболла»

Ведомости

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы информационной службы шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Афифа. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛ.

«Истребители ВВС под руководством разведывательного крыла атаковали и ликвидировали в районе Бейрута Мухаммеда Афифа. <...> Афиф присоединился к "Хезболле" в 1980-х гг. и был центральной фигурой организации», – сказано в заявлении.

В ночь на 18 ноября о гибели Афифа сообщила «Хезболла». Движение высоко оценило его работу в сфере СМИ. Афиф возглавил информационную службу организации в 2014 г. Он был соратником бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого ЦАХАЛ ликвидировала в конце сентября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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