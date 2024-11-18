Армия Израиля заявила о ликвидации главы пресс-службы движения «Хезболла»
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы информационной службы шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Афифа. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛ.
«Истребители ВВС под руководством разведывательного крыла атаковали и ликвидировали в районе Бейрута Мухаммеда Афифа. <...> Афиф присоединился к "Хезболле" в 1980-х гг. и был центральной фигурой организации», – сказано в заявлении.
В ночь на 18 ноября о гибели Афифа сообщила «Хезболла». Движение высоко оценило его работу в сфере СМИ. Афиф возглавил информационную службу организации в 2014 г. Он был соратником бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого ЦАХАЛ ликвидировала в конце сентября.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.