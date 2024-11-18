СК возбудил дело против экс-охранника Саакашвили из-за наемничества в ВСУ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Батурина, который является гражданином Грузии. Он заочно подозревается в совершении преступлений на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что фигурант, предположительно, ранее работал телохранителем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данным СК, фигурант и другие вооруженные военные ВСУ в сентябре 2024 г. незаконно пересекли госграницу России и вторглись в Курскую область. С целью устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения, утверждает следствие.
Батурину вменяется совершение террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Ведомство работает над установлением местонахождения подозреваемого и его соучастников.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Эскалация конфликта произошла 6 августа 2024 г., когда украинские войска проникли в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. По данным Минобороны РФ, на этом направлении ВСУ потеряли уже более 33 250 военнослужащих.