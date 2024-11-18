СК возбудил дело против экс-охранника Саакашвили из-за наемничества в ВСУ

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Эскалация конфликта произошла 6 августа 2024 г., когда украинские войска проникли в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. По данным Минобороны РФ, на этом направлении ВСУ потеряли уже более 33 250 военнослужащих.