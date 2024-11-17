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Что известно о ситуации в Курской области на 104-й день боевых действий

В результате удара дрона погибла главный редактор одной из газет региона
Полина Худякова
Александр Река / ТАСС

В Курской области продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе после вторжения в приграничный регион украинских войск. За последние сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) вновь нанесли огневое поражение противнику в Суджанском районе, а пять украинских солдат сдались в плен. В результате удара украинского дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района, сообщили власти.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» поразили силы нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, следует из сводки оборонного ведомства о ситуации в регионе.

Кроме того, в соседней с РФ Сумской области Украины работала российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия, в результате удалось поразить живую силу и технику противника. По данным Минобороны РФ, за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 320 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, четыре боевые бронированные машины и другую технику. Пять военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 33 250 военнослужащих.

Отдельно в оборонном ведомстве рассказали, что военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Север» развернули в курском приграничье понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники. Работа идет и под обстрелами, а самая долгая переправа заняла восемь часов, рассказал в опубликованном Минобороны видео понтонер с позывным «Кукса».

Бывший и новый губернаторы приехали в ПВР

Губернатор Курской области Алексей Смирнов и назначенный министром транспорта РФ бывший глава региона Роман Старовойт посетили пункт временного размещения (ПВР), где в основном находятся жители Суджанского района, покинувшие свои дома после вторжения ВСУ. О визите Смирнов рассказал в своем Telegram-канале.

В развернутом на базе школы-интерната № 3 ПВР для людей организованы трехразовое питание, досуг, работают социальные службы, отметил губернатор. Он напомнил курянам о мерах поддержки: власти принимают заявления на выдачу жилищных сертификатов, которые можно использовать как на территории Курской области, так и в любом другом регионе. В случае если человек решит остаться, за ним сохранится право собственности на свой земельный участок в приграничье, пояснил глава региона.

«Рассказал о программе восстановления и создаваемом профильном региональном министерстве. Ставим задачу восстановить всю пострадавшую инфраструктуру из расчета количества людей, принявших решение вернуться в родные места», – написал Смирнов.

Накануне, 16 сентября, в ПВР в Колледже информационных технологий приехал также заместитель губернатора области Константин Поляков, сообщила пресс-служба правительства. Там проживают более 60 человек из Суджанского, Беловского, Рыльского, Большесолдатского и Глушковского районов, поселка Коренево и города Льгова. Людей в ПВР волновали вопросы, связанные с получением жилищных сертификатов, выплатами за утраченное имущество и за оставшиеся в приграничье автомобили. По информации правительства, у 13 переселенцев на руках уже есть сертификаты на приобретение жилья, остальным власти пообещали помочь оформить заявление.

Главред газеты из приграничья погибла при атаке ВСУ

В Большесолдатском районе 17 ноября погибла главный редактор «Народной газеты» района Юлия Кузнецова, которая планировала рассказать в новом материале об обстановке в приграничье, сообщил Смирнов. По его данным, это случилось в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», – написал губернатор.

Ранения при ударе также получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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