Что известно о ситуации в Курской области на 104-й день боевых действий

Накануне, 16 сентября, в ПВР в Колледже информационных технологий приехал также заместитель губернатора области Константин Поляков, сообщила пресс-служба правительства. Там проживают более 60 человек из Суджанского, Беловского, Рыльского, Большесолдатского и Глушковского районов, поселка Коренево и города Льгова. Людей в ПВР волновали вопросы, связанные с получением жилищных сертификатов, выплатами за утраченное имущество и за оставшиеся в приграничье автомобили. По информации правительства, у 13 переселенцев на руках уже есть сертификаты на приобретение жилья, остальным власти пообещали помочь оформить заявление.