Что известно о ситуации в Курской области на 104-й день боевых действий

Что известно о ситуации в Курской области на 104-й день боевых действийВ результате удара дрона погибла главный редактор одной из газет региона
В Курской области продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе после вторжения в приграничный регион украинских войск. За последние сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) вновь нанесли огневое поражение противнику в Суджанском районе, а пять украинских солдат сдались в плен. В результате удара украинского дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района, сообщили власти.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» поразили силы нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, следует из сводки оборонного ведомства о ситуации в регионе.
Кроме того, в соседней с РФ Сумской области Украины работала российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия, в результате удалось поразить живую силу и технику противника. По данным Минобороны РФ, за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 320 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, четыре боевые бронированные машины и другую технику. Пять военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 33 250 военнослужащих.
Отдельно в оборонном ведомстве рассказали, что военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Север» развернули в курском приграничье понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники. Работа идет и под обстрелами, а самая долгая переправа заняла восемь часов, рассказал в опубликованном Минобороны видео понтонер с позывным «Кукса».
Бывший и новый губернаторы приехали в ПВР
Губернатор Курской области Алексей Смирнов и назначенный министром транспорта РФ бывший глава региона Роман Старовойт посетили пункт временного размещения (ПВР), где в основном находятся жители Суджанского района, покинувшие свои дома после вторжения ВСУ. О визите Смирнов рассказал в своем Telegram-канале.
В развернутом на базе школы-интерната № 3 ПВР для людей организованы трехразовое питание, досуг, работают социальные службы, отметил губернатор. Он напомнил курянам о мерах поддержки: власти принимают заявления на выдачу жилищных сертификатов, которые можно использовать как на территории Курской области, так и в любом другом регионе. В случае если человек решит остаться, за ним сохранится право собственности на свой земельный участок в приграничье, пояснил глава региона.
«Рассказал о программе восстановления и создаваемом профильном региональном министерстве. Ставим задачу восстановить всю пострадавшую инфраструктуру из расчета количества людей, принявших решение вернуться в родные места», – написал Смирнов.
Накануне, 16 сентября, в ПВР в Колледже информационных технологий приехал также заместитель губернатора области Константин Поляков, сообщила пресс-служба правительства. Там проживают более 60 человек из Суджанского, Беловского, Рыльского, Большесолдатского и Глушковского районов, поселка Коренево и города Льгова. Людей в ПВР волновали вопросы, связанные с получением жилищных сертификатов, выплатами за утраченное имущество и за оставшиеся в приграничье автомобили. По информации правительства, у 13 переселенцев на руках уже есть сертификаты на приобретение жилья, остальным власти пообещали помочь оформить заявление.
Главред газеты из приграничья погибла при атаке ВСУ
В Большесолдатском районе 17 ноября погибла главный редактор «Народной газеты» района Юлия Кузнецова, которая планировала рассказать в новом материале об обстановке в приграничье, сообщил Смирнов. По его данным, это случилось в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль.
«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», – написал губернатор.
Ранения при ударе также получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу.