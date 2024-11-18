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Балицкий на встрече с Путиным: регион дал «наш ответ Чемберлену»

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Информация об этом появилась на официальном сайте президента РФ.

Глава региона доложил президенту о начале строительства областной детской больницы, которой ранее в Запорожской области не было. Балицкий отметил и ряд работ в образовательной сфере региона. По данным губернатора, сейчас есть 362 образовательных объекта. Трудности связаны с нехваткой квалифицированных специалистов в этой отрасли. На это Путин ответил, что «безработица у вас на минимальном уровне».

По словам губернатора, регион продолжает жить, люди в него возвращаются.

«Как в советские времена говорили, "наш ответ Чемберлену" – это наш ответ сегодня тем, кто пытается Запорожскую область сделать выжженной землей со стороны укронацистского режима», – добавил глава Запорожской области.

Кроме того, в рамках встречи обсудили и вопросы дорожного строительства, сельскохозяйственного сектора и инвестиций в него. Отдельное внимание на встрече уделили вопросам выплат людям, которые потеряли жилье.

«Есть целый ряд государственных правительственных программ, которые мы сегодня реализуем в случае разрушения объектов: выплачиваем людям по потере жилья, есть ПВРы у нас качественные, мы на своих базах отдыха размещаем людей», – заявил Балицкий.

В ноябре в Запорожской области были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей во время праздничных и памятных мероприятий. Соответствующее решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии региона.

Силовое ведомство дало указание об усилении мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей. На заседании также обсуждалось состояние антитеррористической защищенности и технической оснащенности ядерных и радиационно-опасных объектов области и совершенствование профессионального уровня сотрудников органов власти в области противодействия терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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