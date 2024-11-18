Балицкий на встрече с Путиным: регион дал «наш ответ Чемберлену»

Глава региона доложил президенту о начале строительства областной детской больницы, которой ранее в Запорожской области не было. Балицкий отметил и ряд работ в образовательной сфере региона. По данным губернатора, сейчас есть 362 образовательных объекта. Трудности связаны с нехваткой квалифицированных специалистов в этой отрасли. На это Путин ответил, что «безработица у вас на минимальном уровне».