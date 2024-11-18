Евросоюз ввел санкции против якобы связанных с РФ иранских компаний
Евросоюз принял решение расширить санкции против Ирана, сообщается на сайте Совета ЕС. Утверждается, что компании, против которых введены ограничения, якобы связаны с военными поставками в Россию и на Ближний Восток.
«Решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении. ЕС также вводит запрет на «любые транзакции с портами и шлюзами, которые принадлежат, эксплуатируются или контролируются» лицами и организациями из черного списка.
Ограничения касаются доступа к объектам портов и шлюзов, таких как Амирабад и Энзели, а также предоставления любых услуг судам. Исключение для последнего ограничения – корабли, которым необходима помощь в целях безопасности на море и в гуманитарных целях.
Ограничительные меры также коснулись одного физического лица и четырех юрлиц. В их число входят судоходные линии Ирана (IRISL) и их директор Мохаммад Реза Хиабани. В черный список также попали три российские судоходные компании – «МГ-Флот», «ВТС-Брокер», «А.Рапакс». Утверждается, что их судна якобы участвуют в транспортировке оружия и боеприпасов иранского производства для снабжения российских войск.
В октябре в черный список Евросоюза попали семь физлиц и семь компаний из Ирана, включая авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о поставках оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.