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Евросоюз ввел санкции против якобы связанных с РФ иранских компаний

Ведомости

Евросоюз принял решение расширить санкции против Ирана, сообщается на сайте Совета ЕС. Утверждается, что компании, против которых введены ограничения, якобы связаны с военными поставками в Россию и на Ближний Восток.

«Решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении. ЕС также вводит запрет на «любые транзакции с портами и шлюзами, которые принадлежат, эксплуатируются или контролируются» лицами и организациями из черного списка.

Ограничения касаются доступа к объектам портов и шлюзов, таких как Амирабад и Энзели, а также предоставления любых услуг судам. Исключение для последнего ограничения – корабли, которым необходима помощь в целях безопасности на море и в гуманитарных целях.

Ограничительные меры также коснулись одного физического лица и четырех юрлиц. В их число входят судоходные линии Ирана (IRISL) и их директор Мохаммад Реза Хиабани. В черный список также попали три российские судоходные компании – «МГ-Флот», «ВТС-Брокер», «А.Рапакс». Утверждается, что их судна якобы участвуют в транспортировке оружия и боеприпасов иранского производства для снабжения российских войск.

В октябре в черный список Евросоюза попали семь физлиц и семь компаний из Ирана, включая авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о поставках оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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