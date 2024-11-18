Евросоюз ввел санкции против якобы связанных с РФ иранских компаний

«Решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении. ЕС также вводит запрет на «любые транзакции с портами и шлюзами, которые принадлежат, эксплуатируются или контролируются» лицами и организациями из черного списка.