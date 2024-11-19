Песков назвал препятствие для снятия санкций с Рубио

Трамп предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в своей новой администрации 13 ноября. Рубио в свою очередь пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем. Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.