Песков назвал препятствие для снятия санкций с Рубио
Россия не может снять санкции с выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио даже в качестве «жеста доброй воли», пока под санкциями находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? <...>Это может быть только обоюдный процесс», – отметил представитель Кремля.
Трамп предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в своей новой администрации 13 ноября. Рубио в свою очередь пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем. Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.