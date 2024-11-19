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Песков назвал препятствие для снятия санкций с Рубио

Ведомости

Россия не может снять санкции с выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио даже в качестве «жеста доброй воли», пока под санкциями находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? <...>Это может быть только обоюдный процесс», – отметил представитель Кремля.

Трамп предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в своей новой администрации 13 ноября. Рубио в свою очередь пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем. Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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