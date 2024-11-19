«Хезболла» атаковала базу израильской военной разведки в Тель-Авиве
Шиитское движение «Хезболла» атаковало базу военной разведки Тель-Хаим в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Атака была произведена с помощью высокоточных ракет и беспилотников, отмечается в сообщении.
18 ноября стало известно, что армия обороны Израиля ликвидировала главу информационной службы движения «Хезболла» Мухаммеда Афифа.
6 ноября глава штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военнослужащие должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по группировке в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.