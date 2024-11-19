Трамп предложил назначить инвестора Говарда Латника министром торговли

Трамп предложил назначить инвестора Говарда Латника министром торговлиОн также возьмет на себя ответственность за работу офиса торгового представителя США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на пост министра торговли страны. Это следует из заявления Трампа, опубликованного в Truth Social.
«Я рад объявить, что Говард Латник, председатель и генеральный директор Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу повестку по тарифам и торговле», – говорится в заявлении Трампа.
Также Латник возьмет на себя дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США.
Ранее в ноябре издание Politico писало, что Латник входит в число претендентов на пост главы минфина США. Он возглавляет инвестиционную компанию Cantor Fitzgerald и был лично назначен Трампом руководителем переходного периода вместе с Линдой Макмахон. Трамп очень близок с Латником, который когда-то участвовал в шоу «Ученик», дал более $10 млн на предвыборную кампанию бывшего президента и собрал более $75 млн на кампанию в целом.