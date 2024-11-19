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Трамп предложил назначить инвестора Говарда Латника министром торговли

Он также возьмет на себя ответственность за работу офиса торгового представителя США
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на пост министра торговли страны. Это следует из заявления Трампа, опубликованного в Truth Social.

«Я рад объявить, что Говард Латник, председатель и генеральный директор Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу повестку по тарифам и торговле», – говорится в заявлении Трампа.

Также Латник возьмет на себя дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США.

Ранее в ноябре издание Politico писало, что Латник входит в число претендентов на пост главы минфина США. Он возглавляет инвестиционную компанию Cantor Fitzgerald и был лично назначен Трампом руководителем переходного периода вместе с Линдой Макмахон. Трамп очень близок с Латником, который когда-то участвовал в шоу «Ученик», дал более $10 млн на предвыборную кампанию бывшего президента и собрал более $75 млн на кампанию в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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