Трамп предложил назначить инвестора Говарда Латника министром торговли

Ранее в ноябре издание Politico писало, что Латник входит в число претендентов на пост главы минфина США. Он возглавляет инвестиционную компанию Cantor Fitzgerald и был лично назначен Трампом руководителем переходного периода вместе с Линдой Макмахон. Трамп очень близок с Латником, который когда-то участвовал в шоу «Ученик», дал более $10 млн на предвыборную кампанию бывшего президента и собрал более $75 млн на кампанию в целом.