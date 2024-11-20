Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Макрон на саммите G20 призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, передает BFMTV.

«Я призываю Россию и господина Путина к разуму и коллективной деэскалации», – сказал Макрон в завершении саммита в Бразилии.

«Пусть в 2025 г. наступит мир, этого мы все желаем. В первую очередь, это зависит от России. <...> И тогда все будет зависеть от соглашения, которое смогут найти главные действующие лица этого конфликта», – продолжил французский лидер.

Макрон, который ранее в тот же день встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на полях саммита G20, также сказал, что попросил его взвесить ситуацию с Москвой.

«Я призвал президента Си Цзиньпина использовать весь свой вес, свое давление, свои переговорные способности в отношении президента Путина», – заявил он.

17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение напомнил, что Москва не отказывалась от контактов, но Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора Макрона с лидером России Владимиром Путиным.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных