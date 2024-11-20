Макрон на саммите G20 призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, передает BFMTV.
«Я призываю Россию и господина Путина к разуму и коллективной деэскалации», – сказал Макрон в завершении саммита в Бразилии.
«Пусть в 2025 г. наступит мир, этого мы все желаем. В первую очередь, это зависит от России. <...> И тогда все будет зависеть от соглашения, которое смогут найти главные действующие лица этого конфликта», – продолжил французский лидер.
Макрон, который ранее в тот же день встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на полях саммита G20, также сказал, что попросил его взвесить ситуацию с Москвой.
«Я призвал президента Си Цзиньпина использовать весь свой вес, свое давление, свои переговорные способности в отношении президента Путина», – заявил он.
17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение напомнил, что Москва не отказывалась от контактов, но Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора Макрона с лидером России Владимиром Путиным.