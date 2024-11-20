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Захарова: Макрон на саммите G20 продемонстрировал «политику двух стульев»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 продемонстрировал то, что называют «политикой двух стульев», заявила в эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала поведение французского лидера при фотографировании представителей стран в Рио-де-Жанейро, где Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову.

По словам дипломата, на следующий день к ней подошел гражданин Франции и спросил, почему глава государства, который «каждый день искрометит в отношении России, говорит какие-то гадости и принимает чудовищные решения, вдруг жмет руку».

Захарова заявила, что, скорее всего, это попытка состоять в хороших отношениях и с той, и с другой стороной. Но политик также не исключила возможности изменений в лучшую сторону отношения Франции к России.

Лавров, в свою очередь, также прокомментировал произошедшее. По его словам, даже если между людьми возникают серьезные разногласия – это абсолютно нормально поздороваться друг с другом.

19 ноября в Рио-де-Жанейро завершился саммит G20. В итоговой декларации участники поприветствовали все конструктивные инициативы, направленные на прекращение огня на Украине, и отметили, что продолжение боевых действий вызывает «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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