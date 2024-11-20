Захарова: Макрон на саммите G20 продемонстрировал «политику двух стульев»
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 продемонстрировал то, что называют «политикой двух стульев», заявила в эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала поведение французского лидера при фотографировании представителей стран в Рио-де-Жанейро, где Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову.
По словам дипломата, на следующий день к ней подошел гражданин Франции и спросил, почему глава государства, который «каждый день искрометит в отношении России, говорит какие-то гадости и принимает чудовищные решения, вдруг жмет руку».
Захарова заявила, что, скорее всего, это попытка состоять в хороших отношениях и с той, и с другой стороной. Но политик также не исключила возможности изменений в лучшую сторону отношения Франции к России.
Лавров, в свою очередь, также прокомментировал произошедшее. По его словам, даже если между людьми возникают серьезные разногласия – это абсолютно нормально поздороваться друг с другом.
19 ноября в Рио-де-Жанейро завершился саммит G20. В итоговой декларации участники поприветствовали все конструктивные инициативы, направленные на прекращение огня на Украине, и отметили, что продолжение боевых действий вызывает «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности».