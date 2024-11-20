О чем договорились лидеры G20 на саммите в Рио-де-Жанейро

О чем договорились лидеры G20 на саммите в Рио-де-ЖанейроАбзац об Украине в итоговой декларации не осуждал Россию
Участники саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро 19 ноября завершили его принятием совместного заявления, не содержавшего конкретных обязательств. В документе, опубликованном на сайте мероприятия, лидеры крупнейших экономик мира наибольший акцент сделали на проблеме голода и изменения климата и ограничились лишь дежурными фразами относительно российско-украинского кризиса и конфликта на Ближнем Востоке. Россию, как и на предыдущих саммитах с 2021 г., представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
В итоговой декларации участники саммита поприветствовали все конструктивные инициативы, направленные на прекращение огня на Украине, и отметили, что продолжение боевых действий вызывает «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности».
Всего, как заметила Financial Times (FT), военному конфликту России и Украины в коммюнике был посвящен лишь один абзац, тогда как в прошлогоднем документе, принятом в Дели, – семь. По данным Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивали, чтобы в итоговом документе содержались более жесткие формулировки в отношении Москвы из-за военных действий на Украине, но хозяйка саммита Бразилия выступила против, опасаясь, что они вызовут споры у участников форума по другим вопросам, а коммюнике не будет принято. При этом после окончания саммита во время церемонии фотографирования всех участников французский президент Макрон поднялся на помост, где стоял Лавров, и пожал ему руку.
Один из неназванных западных дипломатов рассказал FT, что формулировки в итоговом документе «недостаточно сильные и ничего не говорится о последних атаках», но никто, по его словам, не хотел заходить слишком далеко. Говоря об атаках, дипломат имел в виду массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины 17 ноября. По данным Минобороны России, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.
Что же касается ситуации на Ближнем Востоке, в декларации G20 участники обратили внимание на «катастрофическую ситуацию» в секторе Газа и заявили о единогласной поддержке прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане. Кроме того, они в очередной раз подтвердили право палестинцев иметь свое независимое государство в границах 1967 г. При этом в документе не говорится об израильских заложниках, захваченных «Хамас» в октябре 2023 г. Как пишет Associated Press, во время саммита президент США Джо Байден выступал за признание «Хамас» ответственным за войну в Газе и призывал страны усилить давление на палестинских радикалов, чтобы они согласились на соглашение о прекращении огня.
В декларацию также вошло предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о необходимости ввести глобальный подоходный налог на миллиардеров в размере 2% от их состояния. По его замыслу средства, полученные от этого налога, могли бы пойти на финансирование образования, здравоохранения, а также на борьбу с изменением климата.
Наконец, лидеры крупнейших экономик мира еще призвали расширить состав Совбеза ООН за счет «недопредставленных и непредставленных регионов и групп, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн». Правда, в документе не говорится о деталях возможной реформы международного органа.
В формате «двадцатки» участвует ряд стран глобального Юга и они не разделяют позицию Запада по Украине, заметил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его мнению, участники G20 не акцентировали внимание на украинском кризисе, чтобы не демонстрировать раскол между участниками саммита, поэтому они согласовали достаточно выдержанное коммюнике без радикальных тезисов. При этом повестка голода, бедности и экологии важна для ведущих стран «двадцатки» вроде Китая и Индии – это именно те вопросы, по которым возможно было находить компромиссы, отмечает эксперт.
Период до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа не лучшее время для принятия предметных решений по Украине, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. При принятии итогового заявления, продолжает эксперт, большинство западных участников саммита ориентируются на позицию Белого дома. А остальные участники саммита из стран глобального Юга понимают сложность ситуации и цели России на Украине и не хотят своими инициативами форсировать решение этого вопроса, говорит эксперт: «Пока они, кроме пацифистской риторики, воздерживаются от конкретных предложений на украинском направлении. Полагаю, в будущем возможном урегулировании конфликта будет участвовать именно эта группа государств из незападного блока, которая в отличие от Запада, возможно, учтет пожелания Москвы».