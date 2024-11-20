О чем договорились лидеры G20 на саммите в Рио-де-Жанейро

Всего, как заметила Financial Times (FT), военному конфликту России и Украины в коммюнике был посвящен лишь один абзац, тогда как в прошлогоднем документе, принятом в Дели, – семь. По данным Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивали, чтобы в итоговом документе содержались более жесткие формулировки в отношении Москвы из-за военных действий на Украине, но хозяйка саммита Бразилия выступила против, опасаясь, что они вызовут споры у участников форума по другим вопросам, а коммюнике не будет принято. При этом после окончания саммита во время церемонии фотографирования всех участников французский президент Макрон поднялся на помост, где стоял Лавров, и пожал ему руку.