Матвиенко призвала Хуснуллина уплатить налог за проживание в доме без регистрации
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину заплатить задним числом налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, передает ТАСС. Спикер сказала, что таким образом он сможет подать пример остальным.
В ходе правительственного часа Хуснуллин затронул проблему несвоевременной регистрации завершенных домов, которые по несколько лет считаются недостроенными. Вице-премьер признался, что и сам не платил налог, так как долгое время «не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности». Вице-премьер РФ сказал, что подключил дом к электричеству как строительную площадку и начал в нем жить, отметив, что как только он юридически узаконил подключение, он зарегистрировал дом.
«Поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», – отметила Матвиенко.
Хуснуллин согласился с выводом спикера и отметил, что пресс-секретарь советовал ему «никогда не упоминать эту историю». Матвиенко заметила, что такой сотрудник «умный».
В ходе своего выступления Хуснуллин заявил, что правительство готовит меры поддержки строительной отрасли на фоне высокой ключевой ставки и роста инфляции. Вице-премьер также заявил, что пакет обсуждается на уровне правительства, а для реализации некоторых мер требуется законодательная база. В пример он привел инициативы в области регулирования «потребительского терроризма», развития сберегательных касс и внебюджетных инвестиций. Также вице-премьер отметил, что для наращивания жилищного строительства будет запущена новая программа расселения аварийного жилья, реализуется программа благоустройства, готовится комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры.