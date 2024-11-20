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Матвиенко призвала Хуснуллина уплатить налог за проживание в доме без регистрации

Ведомости

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину заплатить задним числом налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, передает ТАСС. Спикер сказала, что таким образом он сможет подать пример остальным.

В ходе правительственного часа Хуснуллин затронул проблему несвоевременной регистрации завершенных домов, которые по несколько лет считаются недостроенными. Вице-премьер признался, что и сам не платил налог, так как долгое время «не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности». Вице-премьер РФ сказал, что подключил дом к электричеству как строительную площадку и начал в нем жить, отметив, что как только он юридически узаконил подключение, он зарегистрировал дом.

«Поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», – отметила Матвиенко.

Хуснуллин согласился с выводом спикера и отметил, что пресс-секретарь советовал ему «никогда не упоминать эту историю». Матвиенко заметила, что такой сотрудник «умный».

В ходе своего выступления Хуснуллин заявил, что правительство готовит меры поддержки строительной отрасли на фоне высокой ключевой ставки и роста инфляции. Вице-премьер также заявил, что пакет обсуждается на уровне правительства, а для реализации некоторых мер требуется законодательная база. В пример он привел инициативы в области регулирования «потребительского терроризма», развития сберегательных касс и внебюджетных инвестиций. Также вице-премьер отметил, что для наращивания жилищного строительства будет запущена новая программа расселения аварийного жилья, реализуется программа благоустройства, готовится комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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