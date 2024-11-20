Матвиенко призвала Хуснуллина уплатить налог за проживание в доме без регистрации

В ходе правительственного часа Хуснуллин затронул проблему несвоевременной регистрации завершенных домов, которые по несколько лет считаются недостроенными. Вице-премьер признался, что и сам не платил налог, так как долгое время «не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности». Вице-премьер РФ сказал, что подключил дом к электричеству как строительную площадку и начал в нем жить, отметив, что как только он юридически узаконил подключение, он зарегистрировал дом.