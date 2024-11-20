Армия Израиля заявила о поражении более 100 целей в Ливане за прошедшие сутки
Израильские силы поразили свыше 100 целей в Ливане за последние сутки, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Утверждается, что они связаны с шиитским движением «Хезболла».
«Среди атакованных целей – пусковые установки, которые использовались для ударов по территории страны, склады оружия, штабы, военные здания и другая террористическая инфраструктура», – говорится в сообщении.
Армия Израиля продолжает действовать на юге Ливана. Утверждается, что израильские ВВС ликвидировали двух командиров, ответственных за ракетные удары «Хезболлы» по гражданскому населению Израиля в регионе Западная Галилея и в прибрежных районах.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.