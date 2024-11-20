Армия Израиля заявила о поражении более 100 целей в Ливане за прошедшие сутки

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.