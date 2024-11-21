Песков: Путин проведет прямую линию в один из четвергов декабря

Путин проводит прямые линии с 24 декабря 2001 г. До 2020 г. их было 17, в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.