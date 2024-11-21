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Песков: Путин проведет прямую линию в один из четвергов декабря

Ведомости

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в один из четвергов декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. <…> Четверг традиционно», – сказал представитель Кремля, пообещав сообщить дату дополнительно.

14 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия, писали, что Путин, вероятнее всего, проведет прямую линию в четверг, 19 декабря. «До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», – сказал Песков журналистам 13 ноября.

Путин проводит прямые линии с 24 декабря 2001 г. До 2020 г. их было 17, в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.

В 2023 г. прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией («Итоги года с Владимиром Путиным»), состоялась 14 декабря. За две недели президенту направили более 2 млн вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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