Песков: Путин проведет прямую линию в один из четвергов декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в один из четвергов декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. <…> Четверг традиционно», – сказал представитель Кремля, пообещав сообщить дату дополнительно.
14 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия, писали, что Путин, вероятнее всего, проведет прямую линию в четверг, 19 декабря. «До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», – сказал Песков журналистам 13 ноября.
Путин проводит прямые линии с 24 декабря 2001 г. До 2020 г. их было 17, в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.
В 2023 г. прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией («Итоги года с Владимиром Путиным»), состоялась 14 декабря. За две недели президенту направили более 2 млн вопросов.