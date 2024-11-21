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Меркель опасалась за безопасность НАТО в случае приема Украины в альянс

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 г. выступала против приема Украины в НАТО, опасаясь за безопасность альянса. В этом она признается в готовящихся к печати мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

«Я была убеждена, что не могу согласиться со статусом MAP (Membership Action Plan – план действий по членству в НАТО) для Украины и Грузии», – пишет Меркель, поясняя, что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.

Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 г. Презентация книги намечена на 26 ноября, она написала в соавторстве с Беате Бауман – помощницей Меркель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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