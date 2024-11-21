Меркель опасалась за безопасность НАТО в случае приема Украины в альянс
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 г. выступала против приема Украины в НАТО, опасаясь за безопасность альянса. В этом она признается в готовящихся к печати мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.
«Я была убеждена, что не могу согласиться со статусом MAP (Membership Action Plan – план действий по членству в НАТО) для Украины и Грузии», – пишет Меркель, поясняя, что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.
Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 г. Презентация книги намечена на 26 ноября, она написала в соавторстве с Беате Бауман – помощницей Меркель.