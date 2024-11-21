Меркель опасалась за безопасность НАТО в случае приема Украины в альянс

«Я была убеждена, что не могу согласиться со статусом MAP (Membership Action Plan – план действий по членству в НАТО) для Украины и Грузии», – пишет Меркель, поясняя, что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.