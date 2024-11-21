Кремль: Россия и Белоруссия постоянно обсуждают потенциальные угрозы республике

«Белоруссия действительно сталкивается тоже с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорил президент Белоруссии Алексей Григорьевич Лукашенко. И на этот счет постоянно по линии наших специалистов идут контакты. И, разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран», – сказал Песков.