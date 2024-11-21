Кремль: Россия и Белоруссия постоянно обсуждают потенциальные угрозы республике
Россия в рамках Союзного государства несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, вопросы потенциальных угроз республике постоянно обсуждаются как специалистами двух стран, так и на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать расследование белорусского государственного телеканала ОНТ о том, что страны Запада планируют захват территорий республики.
«Белоруссия действительно сталкивается тоже с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорил президент Белоруссии Алексей Григорьевич Лукашенко. И на этот счет постоянно по линии наших специалистов идут контакты. И, разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран», – сказал Песков.
Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции. По его словам, это будет началом Третьей мировой войны.
20 ноября белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о том, что страны Запада планируют захват республики, в частности, идет подготовка военных со стороны Польши и Литвы, в том числе при участии белорусской оппозиции. По данным ОНТ, идет разработка двух стадий нападения: первая – информационная атака и вербовка граждан. Вторая – военные действия.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», именуемые также ядерной доктриной. Документ, в частности, определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.