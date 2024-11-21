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Кремль: Россия и Белоруссия постоянно обсуждают потенциальные угрозы республике

Ведомости

Россия в рамках Союзного государства несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, вопросы потенциальных угроз республике постоянно обсуждаются как специалистами двух стран, так и на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать расследование белорусского государственного телеканала ОНТ о том, что страны Запада планируют захват территорий республики.

«Белоруссия действительно сталкивается тоже с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорил президент Белоруссии Алексей Григорьевич Лукашенко. И на этот счет постоянно по линии наших специалистов идут контакты. И, разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран», – сказал Песков.

Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции. По его словам, это будет началом Третьей мировой войны.

20 ноября белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о том, что страны Запада планируют захват республики, в частности, идет подготовка военных со стороны Польши и Литвы, в том числе при участии белорусской оппозиции. По данным ОНТ, идет разработка двух стадий нападения: первая – информационная атака и вербовка граждан. Вторая – военные действия.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», именуемые также ядерной доктриной. Документ, в частности, определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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