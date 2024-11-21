Захарова: Россия не будет поставлять газ для Австрии бесплатно

13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом» (дочерняя структура «Газпрома), который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. Истец планировал получить присужденные ему 230 млн евро в счет платежей по другому контракту. После судебного решения «Газпром экспорт» уведомил OMV о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября.