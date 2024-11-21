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Захарова: Россия не будет поставлять газ для Австрии бесплатно

Ведомости

Поведение австрийского нефтегазового концерна OMV в ситуации с невыплатами за газ является недобросовестным, поэтому негативная реакция Россия на это является оправданной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом» (дочерняя структура «Газпрома), который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. Истец планировал получить присужденные ему 230 млн евро в счет платежей по другому контракту. После судебного решения «Газпром экспорт» уведомил OMV о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября.

Захарова на брифинге сказала, что снижение прокачки газа в сентябре 2022 г. было вызвано объективными причинами – подрывом газопровода «Северный поток» и остановкой транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа. Но эти два важных фактора остались без внимания со стороны концерна и арбитров, подчеркнула представитель МИДа.

«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных OMV средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция <…> более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», – сказала Захарова.

До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Согласно последним публичным данным «Газпрома», она купила 13,2 млрд куб. м в 2020 г. и 5,4 млрд куб. м в первом полугодии 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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