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Вучич счел ненормальными подозревающих Путина в блефе насчет применения оружия

Ведомости

Те, кто считают, что президент РФ Владимир Путин блефует, говоря о применении всех видов оружия для защиты страны, – либо не знают российского лидера, либо ненормальные. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время визита премьера Словакии Роберта Фицо.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России, и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные. <…> Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Президент Сербии порекомендовал прислушаться к Путину, отметив, что хорошо знает его.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в беседе с прессой, что Россия занимает ответственную позицию, прилагая максимум усилий для предотвращения ядерной войны. По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что другие государства займут такую же ответственную позицию, «не занимаясь провокационными действиями».

Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания 19 ноября. В документе указано, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Подчеркивается, что сдерживание потенциального противника от агрессии в отношении России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. В тексте обновленных основ также отмечено, что госполитика в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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