Вучич счел ненормальными подозревающих Путина в блефе насчет применения оружия

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России, и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные. <…> Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).