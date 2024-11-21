Вучич счел ненормальными подозревающих Путина в блефе насчет применения оружия
Те, кто считают, что президент РФ Владимир Путин блефует, говоря о применении всех видов оружия для защиты страны, – либо не знают российского лидера, либо ненормальные. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время визита премьера Словакии Роберта Фицо.
«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России, и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные. <…> Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Президент Сербии порекомендовал прислушаться к Путину, отметив, что хорошо знает его.
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в беседе с прессой, что Россия занимает ответственную позицию, прилагая максимум усилий для предотвращения ядерной войны. По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что другие государства займут такую же ответственную позицию, «не занимаясь провокационными действиями».
Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания 19 ноября. В документе указано, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Подчеркивается, что сдерживание потенциального противника от агрессии в отношении России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. В тексте обновленных основ также отмечено, что госполитика в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер.