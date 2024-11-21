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Кремль заявил о стремлении России предотвратить ядерную войну

Ведомости

Россия занимает ответственную позицию, прилагая максимум усилий для предотвращения ядерной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление Пентагона о том, что США против применения ядерного оружия, но при необходимости обмен ядерными ударами возможен на наиболее приемлемых для американской стороны условиях.

«Вы знаете, собственно, мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, «не занимаясь провокационными действиями».

20 ноября представитель стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что «если нам придется произвести обмен [ядерными ударами], то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США». Представитель Пентагона уточнил, что считает наиболее приемлемыми условиями те, при которых Вашингтон «продолжит лидировать в мире». «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Бьюкенен также заявлял, что силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боевой готовности. При этом, по его словам, США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что в западных странах прочтут обновлённую ядерную доктрину РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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