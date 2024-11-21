Кремль заявил о стремлении России предотвратить ядерную войну

20 ноября представитель стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что «если нам придется произвести обмен [ядерными ударами], то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США». Представитель Пентагона уточнил, что считает наиболее приемлемыми условиями те, при которых Вашингтон «продолжит лидировать в мире». «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).