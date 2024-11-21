Кремль заявил о стремлении России предотвратить ядерную войну
Россия занимает ответственную позицию, прилагая максимум усилий для предотвращения ядерной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление Пентагона о том, что США против применения ядерного оружия, но при необходимости обмен ядерными ударами возможен на наиболее приемлемых для американской стороны условиях.
«Вы знаете, собственно, мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, «не занимаясь провокационными действиями».
20 ноября представитель стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что «если нам придется произвести обмен [ядерными ударами], то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США». Представитель Пентагона уточнил, что считает наиболее приемлемыми условиями те, при которых Вашингтон «продолжит лидировать в мире». «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что в западных странах прочтут обновлённую ядерную доктрину РФ.