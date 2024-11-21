Пентагон: силы стратегического сдерживания США находятся в боеготовности
Силы стратегического сдерживания США пребывают в состоянии боеготовности, заявил представитель стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен.
«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов... командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание», – сказал Бьюкенен (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Пентагона также отметил готовность ядерных сил к передаче власти в США избранному президенту Дональду Трампу.
Бьюкенен ранее заявил, что США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, она носит оборонительный характер. В обновленной доктрине указано, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.