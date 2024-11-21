Пентагон: силы стратегического сдерживания США находятся в боеготовности

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, она носит оборонительный характер. В обновленной доктрине указано, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.