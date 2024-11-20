Пентагон призвал к диалогу с Россией для предотвращения ядерной войны

Отвечая на вопрос о необходимом подходе США в отношении России, Китая и КНДР в рамках стратегического сдерживания, Бьюкенен подчеркнул, что подход всего американского правительства должен быть нацелен на «взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться».