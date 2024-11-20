Пентагон призвал к диалогу с Россией для предотвращения ядерной войны
Американские власти должны вести диалог с Россией, Китаем и КНДР, чтобы не допустить угрозы ядерной войны, заявил представитель стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен.
Отвечая на вопрос о необходимом подходе США в отношении России, Китая и КНДР в рамках стратегического сдерживания, Бьюкенен подчеркнул, что подход всего американского правительства должен быть нацелен на «взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться».
По его словам, властям США нужно вести диалог с другими государствами для предотвращения ядерной войны.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечено также, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что в западных странах ознакомятся с обновленной ядерной доктриной РФ.
17 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 20 ноября The Washington Post, ссылаясь на источники сообщила, что американский лидер санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Кроме того, по данным The Times, решение Байдена одобрить «ограниченное» использование Киевом ракет ATACMS для атаки целей в глубине России фактически даст зеленый свет, чтобы позволить республике применять британские крылатые ракеты Storm Shadow.