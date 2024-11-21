Путин: Россия имеет право бить по объектам применяющих оружие против РФ стран
Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее, заявил президент страны Владимир Путин в своем обращении.
Кроме того, Путин сообщил, что РФ провела испытания системы «Орешник» в ответ на удары Украины вглубь страны западными ракетами.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.